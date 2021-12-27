Кабул, 27 декабря 2021, 13:38 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарахе в Афганистане запретили слушать музыку.
Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили 26 декабря, на рынке города Фарах, что слушать музыку и продавать записи вульгарной музыки и фильмов запрещено. Об этом сообщает «8 Собх».
Управление министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в провинции Фарах подчеркнуло, что нарушители будут наказаны в соответствии с законом.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили слушать музыку в автомобилях.