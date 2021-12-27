Вашингтон, 27 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Актёр сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус подлил масла в огонь слухов о том, что он может исполнить роль Призрачного гонщика в кинокомиксе Marvel. Об этом 27 декабря сообщает портал Comicbook.

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

На своей странице в Twitter актёр сделал несколько репостов, авторы которых призывают главу Marvel Кевина Файги дать звезде «Ходячих мертвецов» роль Джонни Блэйза. В комментариях один подписчик заявил, что в роли Призрачного гонщика его устроит только Ридус, другой написал, что он был бы «идеальным» для неё. Актёр поставил лайк под этим и подобными твитами.

https://twitter.com/Cinematic_Hub/status/1475169072967036928

Отметим, что в июле 2021 года в интервью журналисту издания Comibook Норман Ридус подтвердил, что всё ещё хочет сыграть Призрачного гонщика. «Разговорам о Призрачном гонщике уже много лет, и да, скажите им, чтобы включили меня», — сказал тогда Ридус.