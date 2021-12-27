Москва, 27 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 декабря примет участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства снял с ёлки новогодний шар и зачитал желание пятилетнего Миши Спиридонова, проживающего в Орловской области. Мальчик написал, что хочет побывать на кондитерской фабрике.

Мишустин признался, что в детстве тоже хотел посмотреть, как кондитеры производят сладости, и пообещал постараться составить мальчику компанию.