Дейр-эз-Зор, Сирия, , 13:43 — REGNUM Несколько курдских ополченцев погибли в Сирии в результате теракта, устроенного боевиками группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство SANA.

В Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, теракт произошел на севере провинции Дейр-эз-Зор — автомобиль курдского ополчения подорвался на самодельном взрывном устройстве во время движения в районе посёлка Аль-Харафи.

Как сообщили SANA местные источники, отряды ополчения немедленно направили к месту инцидента дополнительные силы, а также машины скорой помощи.

Журналисты агентства подчёркивают, что в последнее время нападения боевиков в этом районе резко участились.