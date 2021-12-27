Дейр-эз-Зор, Сирия, 27 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Несколько курдских ополченцев погибли в Сирии в результате теракта, устроенного боевиками группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM В Сирии

По данным журналистов, теракт произошел на севере провинции Дейр-эз-Зор — автомобиль курдского ополчения подорвался на самодельном взрывном устройстве во время движения в районе посёлка Аль-Харафи.

Как сообщили SANA местные источники, отряды ополчения немедленно направили к месту инцидента дополнительные силы, а также машины скорой помощи.

Журналисты агентства подчёркивают, что в последнее время нападения боевиков в этом районе резко участились.