Москва, , 13:41 — REGNUM Вступление в НАТО для России невозможно, так как Западу не нужны сопоставимые по влиянию соперники на международной арене. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 27 декабря в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, возможности для присоединения России к альянсу на определённых условиях, в том числе на равных и партнерских началах, нет. Страны Запада руководствуются определённой установкой.

«Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене», — пояснил Лавров.

Он добавил, что именно поэтому возникла такая «истерика по отношению к возвышению Китая», который, приняв западные правила игры, переиграл Запад на его же поле.

У России, также отметил Лавров, есть серьёзные сомнения в том, что её требование о нерасширении НАТО на восток не проигнорируют.

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