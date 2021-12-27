Магнитогорск, Челябинская область, 27 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Челябинской области арестован житель Магнитогорска, размещавший в своём телеграм-канале порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Информация о преступной деятельности дошла до местных СМИ. После этого делом занялись правоохранительные органы. Затем материалы дела были переданы из органов внутренних дел в СКР.

По данным следствия, 26-летний гражданин пытался скрыть факт размещения им запрещённой информации в телеграм-канале. К настоящему времени он находится в СИЗО.