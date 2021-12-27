Лондон, 27 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Издание The Mail on Sunday публично извинилось перед герцогиней Сассекской Меган Маркл за публикацию её письма, адресованного отцу. Пользователи Сети поздравили с этим Маркл 27 декабря.

Northern Ireland Office Меган Маркл

Владельцы аккаунтов в Twitter запустили хештег под названием #MeghanMarkleWon («Меган Маркл Выиграла»). Публикации с этой подписью попали в тренды соцсети в Великобритании.

https://twitter.com/DrouotKadi/status/1475383751886749696

«Так приятно читать множество новостных статей о победе Меган и извинения на первой полосе газеты», — поделилась Marcia.

«Так держать, Меган!» — пишет Bev.

«Это потрясающе и вдохновляюще», — прокомментировал Chris.

ИА REGNUM напоминает, что Меган Маркл на протяжении трёх лет судилась с The Mail on Sunday за публикацию её личного письма к отцу Томасу Марклу, в котором она просила родственника не общаться с прессой. Суд встал на сторону герцогини Сассекской и обязал издание выплатить ей компенсацию.