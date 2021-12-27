Париж, 27 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Правительство Франции не одобряет продление школьных каникул из-за угрозы быстрого распространения коронавируса, передает BFM TV.

Флаг Франции

Несмотря на то, что в стране растет число голосов с просьбой о продлении школьных каникул перед лицом эпидемии COVID-19, эта мера не является предпочтительной для правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом во Франции глава государства Эммануэль Макрон объявил, что в понедельник, 27 декабря, проведет заседание совета по здравоохранению.