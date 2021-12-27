Москва, 27 декабря 2021, 13:32 — REGNUM Если продовольствие на мировых рынках вновь подорожает, то это приведет к росту цен и внутри РФ, несмотря на хороший урожай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о том, что в РФ нет никаких предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты питания, так как был собран хороший урожай.
«Даже хороший урожай не является полной гарантией того, что уровень продовольственных цен будет пребывать в благополучном положении, — сказал Колганов. — Потому что если на мировых рынках цены будут высокими, то это отразится и на ситуации в РФ. Во-первых, из-за того, что мы будем ввозить товары с мирового рынка по высоким ценам, а во-вторых, из-за того, что выросшие цены на мировом рынке будут стимулировать экспорт продовольственных товаров из России. И это будет снижать поступления на внутренний рынок и, как следствие, приводить к росту цен в магазинах. Поэтому одного только хорошего урожая недостаточно для того, чтобы гарантировать нам нормальное состояние с продовольственной инфляцией».
Напомним, как сообщалось ранее, по словам Абрамченко, для скачкообразного роста цен на продукты питания в РФ нет предпосылок.