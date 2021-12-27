Москва, 27 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Если продовольствие на мировых рынках вновь подорожает, то это приведет к росту цен и внутри РФ, несмотря на хороший урожай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о том, что в РФ нет никаких предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты питания, так как был собран хороший урожай.

Рост цен

«Даже хороший урожай не является полной гарантией того, что уровень продовольственных цен будет пребывать в благополучном положении, — сказал Колганов. — Потому что если на мировых рынках цены будут высокими, то это отразится и на ситуации в РФ. Во-первых, из-за того, что мы будем ввозить товары с мирового рынка по высоким ценам, а во-вторых, из-за того, что выросшие цены на мировом рынке будут стимулировать экспорт продовольственных товаров из России. И это будет снижать поступления на внутренний рынок и, как следствие, приводить к росту цен в магазинах. Поэтому одного только хорошего урожая недостаточно для того, чтобы гарантировать нам нормальное состояние с продовольственной инфляцией».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Абрамченко, для скачкообразного роста цен на продукты питания в РФ нет предпосылок.