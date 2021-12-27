* запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Анас Хаккани, один из лидеров «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и высокопоставленный член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит, что мир не поддерживает самодостаточность Афганистана и что граждане страны сами должны решать свои проблемы. При этом он подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустит разрыва шиитско-суннитского союза.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению афганского информационного агентства «Шафакна», Анас Хаккани, высокопоставленный член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один из лидеров «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступая 26 декабря на собрании афганских шиитских клерикалов и влиятельных лиц в западном Кабуле по поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что зарубежные страны никоим образом не поддерживают самоопределение Афганистана.

По этой причине он считает, что люди должны, засучив рукава, действовать для решения задач и проблем страны.

Он высоко оценил поддержку Исламского Эмирата Ассамблеей шиитских улемов, заявив, что «эти люди являются главными представителями шиитов Афганистана, которые разделили с нами нашу боль, а также выразили свою поддержку нашему правительству».

По словам Хаккани, заявление о поддержке этносами страны подтверждает внутреннюю легитимность Исламского Эмирата и свидетельствует о том, что народ поддерживает правительство.

Хаккани также сказал, что сегодня в Афганистане шииты и сунниты живут как братья, и что правительство не позволит никому разрушить этот союз.

Заявив, что идеи «афганизма» и «исламизма» разделяют и шииты, и сунниты, Хаккани подчеркнул, что все афганцы должны защищать Афганистан как свой общий дом.

Он также признал недостатки в деятельности правительства, заявив, что имели место некоторые произвольные действия, которые не соответствовали политике государства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, правительство приняло серьезные меры по предотвращению произвола.

Необходимо отметить, что после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, Совет шиитских улемов проводил различные встречи с лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которых обсуждал с ними законные требования и опасения шиитов. Среди основных требований были необходимость сформировать инклюзивное правительство, справедливое участие в нем этнических меньшинств, признание шиитской традиции и прекращение дискриминационных и произвольных действий от имени «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против шиитов.