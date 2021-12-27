Москва, 27 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Я не могу сказать, что она прямо сегодня актуальная. Я считаю, что она не ушла из повестки дня. И решать этот вопрос предоставлено гражданам. Только граждане региона могут проявить свою волю, высказаться, взвесив, что даст укрупнение или объединение, будут ли они лучше жить — у нас очень демократичная процедура. Только через референдум», — заявила Матвиенко.

По её мнению, экономически эффективным может быть регион, только если там для этого есть условия, в том числе в отношении численности трудовых ресурсов. Однако этого не всегда легко достичь.

«Это не так просто сделать и не так быстро, потому что нужны предпосылки и условия. Да, в чём-то надо менять межбюджетные отношения, над этим каждый год мы работаем и совершенствуем, это развивается. Но целесообразность такая точно есть. С повестки этот вопрос снимать не надо, но если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а должно родиться понимание такое в самих субъектах, самими людьми», — указала она.