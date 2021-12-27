Ижевск, 27 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Анастасия Егорова стала победительницей спринтерской гонки на «Ижевской винтовке». Об этом 27 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Егорова прошла дистанцию за — 24 минуты 52,1 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второй с одним промахом стала Лариса Куклина, отставшая на 13 секунд. Третьей к финишу пришла Анна Никулина, у которой 15,2 секунды отставания и нет промахов.

Также в первую десятку вошли Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Ольга Мощенкова, Маргарита Васильева, Алина Кудисова, Елизавета Каплина и Екатерина Кулакова.