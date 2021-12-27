Чита, , 13:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 547 (+171 за минувшие сутки). Вместе с тем 83 721 пациент (+222 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2140 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 109 находятся в тяжёлом состоянии (+9 за сутки), 40 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+8 за сутки).

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