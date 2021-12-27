Москва, 27 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. После просадки 24 декабря рубль начал последнюю неделю года в боевом расположении духа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 27 декабря, пара доллар/рубль впервые с 19 ноября нарушила целостность уровня 73 руб., коснувшись отметки 72,93 руб., после чего частично отскочила в ходе недавних торгов.

От самого доллара сегодня не поступает никаких сигналов — валюты продолжают тесниться в привычных диапазонах в условиях тонких торгов и на фоне отсутствия значимых новостей в предновогодний период.

Тем временем нефть слегка дешевеет, но удерживается над уровнем $75 за баррель, что в целом неплохо для рубля.

Главным и единственным фактором поддержки выступает пик налоговых платежей, который уже в скором времени сойдет на нет, и тогда наша валюта с большой долей вероятности сменит бычий уклон на медвежий.

Перед уходом на длинные новогодние праздники трейдеры могут перейти к сокращению рублевых исков, тем более что уровни для этого вполне привлекательные.

Иными словами, следует ожидать фиксации прибыли по длинным рублевым позициям до конца этой недели, что чревато возвращением доллара за пределы отметки 74 рублей в ближайшие дни», — считает эксперт.

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