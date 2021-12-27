27 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 14:44 — REGNUM В середине октября министр финансов России, как сообщало информагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз по итогам участия Антона Силуанова в заключительной встрече министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20» в рамках итальянского председательства, заявлял, что не исключает стагфляционного сценария развития мировой экономики. Стагфляция — это ситуация, когда экономическая стагнация и высокий уровень безработицы сопровождаются инфляцией, что, как отмечают эксперты, немного расходится с базовой теорией, согласно которой во время экономического спада и роста безработицы обычно на спад идет и инфляция. Как отмечал тогда глава минфина, во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны, что обусловлено применением стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. Важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, подчеркивали в Минфине, при этом было отмечено, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики. Силуанов рекомендовал странам «двадцатки» также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

К концу 2021 года стало понятно, что ФРС сумела удержать фондовый рынок от обвала, заявил на днях в ходе новогоднего 5-го финансового марафона Finversia экономист Дмитрий Тихонов, правда, ценой высокой инфляции и низких ставок. Если ФРС резко повысит ставку в будущем году, то это, по его словам, может свалить экономику США в рецессию. Поэтому ставку поднимать будут крайне неохотно, реальная же ставка (с учетом инфляции) останется в отрицательной зоне. Кроме того, даже если влияние коронавируса и ослабнет, как сказал Тихонов, «мы уже зашли в стагфляционную спираль, которая потом может перерасти в открытую инфляцию». Причем этот процесс, по мнению экономиста, растянется на 10−15 лет: нельзя на протяжении сорока лет бесконтрольно печатать дешевые деньги, а потом «разрулить» эту проблему за 5−7 лет. При этом будущий год, по оценкам экономиста, станет «годом дефолтов» и важно будет то, как на эти банкротства будут реагировать регуляторы. В свою очередь руководитель аналитического центра СПБ Биржи Павел Пахомов не считает, что стоит опасаться стагфляции, и оценивает ее вероятность как низкую, мол, компании развиваются, денег много.

Люди в масках на улице Дарья Драй © ИА REGNUM

«Не исключено, что случится коррекция — на 15−20%, — рынки выпустят пар и вновь заживут счастливо», — резюмировал Пахомов.

Более пессимистичного мнения придерживается экономист, директор по инновациям компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев, который заявил ИА REGNUM, что существует реальная опасность разворачивания в мире стагфляционной спирали, когда повышающиеся цены снижают спрос, что приводит к снижению выпуска и доходов. А это, в свою очередь, еще более ограничивает спрос, и выбраться из такой ситуации очень непросто. Будет очень интересно посмотреть, говорит экономист, как будут действовать правительства и Центробанки разных стран в этих условиях, отмечая, что в России «мы уже имеем на это ответ».

«Наш Центральный банк провел несколько циклов ужесточения денежно-кредитной политики. Начав так активно бороться с инфляцией, не укрепив рост экономики в России, наш финансовый регулятор практически спроектировал начало спада в нашей экономике. И резко повысил риск стагфляции в России», — констатирует Заборцев, отмечая также, что высокая инфляция в мире будет и рост цен за рубежом повлечет за собой еще больший рост цен в России.

Одновременно с этим проведение правительством России и регулятором ограничительной денежно-кредитной политики, по его мнению, приведет к снижению совокупного спроса, а значит, экономической активности, особенно в негосударственных и неэкспортно ориентированных секторах — здесь может наблюдаться торможение, вероятно, торможение и всей экономики. По прогнозам экономиста, уже в I—II квартале экономика России войдет в ситуацию стагфляции и способ Центробанка стимулировать выпуск через девальвацию рубля, скорее всего, уже не сработает.

Центральный банк России Антонова Дарья © ИА REGNUM

«В последнее время на Уолл-стрит только и разговоров, что о стагфляции. Одни уверены, что она неизбежна и все признаки налицо, другие ставят под сомнение такое развитие событий, во многом противопоставляя нынешнюю ситуацию на рынках тому, что было в 1970-x», — сообщается на сайте «Тинькофф», в обзоре, посвященном одному из нескольких рисков 2022 года.

Аналитики данного обзора напоминают, что с проблемой стагфляции в 1960—1970 годах столкнулась Великобритания, в начале 70-х — США. При этом сначала, в 1971 году, президент Никсон отказался от золотого стандарта, в результате чего курсы валют перестали быть фиксированными и доллар сильно девальвировался, потом, в 1973 году, грянул нефтяной кризис. ОПЕК ввела запрет на поставки нефти США и их союзникам в ответ на американскую военную помощь Израилю в войне против Египта и Сирии. В итоге с 1973 по 1980 год цены на американскую нефть марки WTI взлетели в десять раз — до $40 за баррель. Все это, отмечают аналитики, сопровождалось сверхмягкой монетарной политикой США начала 1970-x и введением регулирующих механизмов, таких как тарифы на импорт и заморозка заработных плат. В результате американский индекс акций Dow Jones потерял около 40% за период c ноября 1972-го до сентября 1974 года. Безработица выросла до двузначных значений, а инфляция превысила 12% к концу 1974-го. Одержать победу над стагфляцией удалось только в конце 1970-х: председатель ФРС Пол Волкер поднял ключевую ставку практически до 20% и отказывался ее опускать до тех пор, пока инфляция не начала замедляться.

Пол Волкер Epp.eu

Анализируя сложившуюся сегодня ситуацию, все больше инвесторов и инвесткомпаний, сообщают авторы обзора, начали прогнозировать наступление стагфляции: управляющие, опрошенные Deutsche Bank, думают, что стагфляция скорее наступит, чем нет, инвесткомпания Рэя Далио — Bridgewater Associates считает этот риск реальным, а в Goldman Sachs назвали стагфляцию самой горячей темой среди клиентов. А вот глава фонда МВФ Кристалина Георгиева считает, что мировая экономика не в стагнации, мол, да, в некоторых странах (например, в США) рост экономики замедляется, но в других (например, в странах Европы), только ускоряется. Главный экономист МВФ Гита Гопинат и вовсе заявила, что нынешние условия даже близко не соответствуют стагфляции 1970-х годов. Сами же аналитики склоняются к мнению о том, что текущая ситуация всё-таки далека от реалий 1970-х годов в США. Тогда, объясняют они, инфляция достигла двузначных значений, а ВВП существенно упал, сейчас же инфляция в США и Европе находится в диапазоне 3—6%, а экономический рост хоть и может замедлиться, но все равно достигнет в среднем 2—3% в ближайшие два-три года. Более того, безработица и в США, и в Европе продолжает сокращаться. Но риски, говорят аналитики, все же есть: чем дольше инфляция будет высокой, тем больше вероятность повышения инфляционных ожиданий, что может привести к высокой инфляции, сохраняющейся в течение нескольких лет, как это было в 1970-х. Однако, по их мнению, и такой сценарий маловероятен, учитывая, в частности, то, что денежно-кредитная политика ФРС — более грамотная, чем в 1970-х. Но стагфляционные риски будут сохраняться до тех пор, пока не восстановится баланс спроса и предложения, на что нужно время. Стагфляционные риски, считают в «Тинькофф», затронут и экономики Китая, России, Бразилии, Индии и других развивающихся стран, которые так же как и развитые страны могут столкнуться с проблемой замедления экономического роста. Стагляфиционное давление на российскую экономику, по мнению аналитиков компании, уже немного ощущается, но до реальной стагфляции ещё далеко. Россия борется не только с проблемой роста цен, но и с пандемией: уровень вакцинированного населения всё ещё ниже, чем в развитых странах, что тормозит экономическое восстановление, а ужесточение денежно-кредитной политики Банка России ещё больше охлаждает потребительский спрос. По прогнозам экспертов компании, текущее стагфляционное давление временно и замедление инфляции может произойти уже во второй половине 2022 года.