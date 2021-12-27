Москва, 27 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В понедельник, 27 декабря, президент России Владимир Путин проведет в Санкт-Петербурге встречу со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом 27 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном

По словам представителя Кремля, 27 декабря глава Российского государства находится в Санкт-Петербурге и проработает там в течение трех ближайших дней.

«Такая в целом «неделя СНГ», неделя наших стратегических партнеров. Будут и иные мероприятия», — сказал он.

«Сегодня президент значительное время дня посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоится беседа двух глав государств, продолжится общение за рабочим завтраком», — добавил Песков.

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