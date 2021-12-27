Бичурский район, Бурятия, , 13:25 — REGNUM В Бичурском районе Бурятии задержан 30-летний житель Забайкальского края по подозрению в хранении наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, автомобиль забайкальца был остановлен для проверки ночью 23 декабря.

В Бурятии задержали забайкальца с 3 кг наркотиков Цитата из видео МВД по Бурятии

В ходе осмотра на заднем сидении были найдены два мешка с сухой растительной массой с характерным запахом. По результатам проведённой экспертизы выяснилось, что в мешках было около 3 кг наркотиков.

«Как рассказал 30-летний задержанный правоохранителям, в Бичурский район он с двумя родственниками приехал искать бабушку, с которой давно потерял связь. По дороге увидел растущую у обочины коноплю, заготовил её и продолжил путь», — отметили в ведомстве.

Водитель и двое пассажиров отказались от медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств, в связи с чем их привлекли к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.