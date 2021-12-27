Саратов, , 14:14 — REGNUM В Саратовской области в ближайшие дни, 28−29 декабря, ожидаются сильные морозы, температура воздуха опустится до 30 градусов ниже ноля. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен желтый уровень опасности, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Мороз (сс) Free-Photos

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Ночью и днём 28 декабря местами по Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь. В ночные и утренние часы прогнозируется мороз до —25…— 30 °C. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Днем потеплеет до —13…— 18 °C.

Такая же морозная погода ожидается и 29 декабря. Ветер сменится на северо-восточный до 5−10 м/с. Местами порывы достигнут 14 м/с. Днем возможен снег.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Хабаровском крае до конца года средняя температура ночью в последнюю неделю декабря составит около —35 градусов, местами до —39 градусов. Днем ожидается от —25 до —30 градусов.

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