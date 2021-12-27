Краснодар, 27 декабря 2021, 13:24 — REGNUM В Краснодарском крае с начала 2021 года демонтировано 123 объекта, незаконно возведённых в лесных массивах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 27 декабря.
В 2021 году лесные инспекторы провели 4,5 тысячи контрольных мероприятий, выявили около 70 незаконно возведенных объектов. Нарушителям вынесли постановления об административных наказаниях.
Отметим, что в настоящее время все муниципалитеты края корректируют генеральные планы, исключают из границ населенных пунктов земли лесного фонда.