Краснодар, , 13:24 — REGNUM В Краснодарском крае с начала 2021 года демонтировано 123 объекта, незаконно возведённых в лесных массивах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 27 декабря.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Несколько лет назад мы начали жесткую борьбу с застройкой лесных территорий. К сожалению, в ряде муниципалитетов выявили факты, когда в лесу возводят дома, коттеджи, хозпостройки. Сформировали реестр, включающий 374 объекта. К настоящему времени добились демонтажа 123 из них. Впереди еще большая работа, но наши действия уже остановили тех, кто, возможно, только собирался заняться незаконным строительством», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2021 году лесные инспекторы провели 4,5 тысячи контрольных мероприятий, выявили около 70 незаконно возведенных объектов. Нарушителям вынесли постановления об административных наказаниях.

Отметим, что в настоящее время все муниципалитеты края корректируют генеральные планы, исключают из границ населенных пунктов земли лесного фонда.