Абакан, , 13:23 — REGNUM В Хакасии скончались ещё восемь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 27 декабря в региональном правительстве.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным республиканского оперштаба, умерли пять женщин (59 лет, 79 лет, 80 лет, 82 года, 95 лет) и трое мужчин (51 год, 80 лет, 83 года).

Как уточнили в федеральном оперативном штабе, за весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 1939 человек (с начала 2021 года — 1572).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлено 110 носителей коронавируса, выздоровели 22 человека.

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