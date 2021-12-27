Иркутск, , 13:23 — REGNUM Власти Приангарья, где ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться достаточно сложной, намерены в январе 2021 года как можно больше больниц вернуть к плановому оказанию помощи. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает телеграм-канал «Город Братск».

В больнице Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

«Чем больше мы коек освободим в начале января под все традиционные виды оказания медицинской помощи, тем больше сможем создать реабилитационный коечный фонд. Поэтому мы бьемся за каждые лишние 100 коек. Резерв нам все равно нужно держать на уровне 20%, но все наши действия направлены на то, чтобы максимально в январе вывести медицину на плановую помощь, и реабилитацию уже всесторонне и широко оказывать» — пояснил глава минздрава региона Яков Сандаков.

Сейчас три медучреждения региона вернулись к оказанию плановой помощи. В Братске больница №5 возобновила оказание терапевтической помощи, но там сохранены 82 ковидные койки. С 1 января еще четыре медучреждения выйдут из режима ковидных госпиталей. Сколько всего медучреждений в январе вернутся к плановому оказанию помощи, будет зависеть от эпидситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 27 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 7024 человек, причём 18 (-3) из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Читайте также: В Иркутской области скончались ещё 18 пациентов с COVID-19