Сеул, , 13:21 — REGNUM Жители столицы Южной Кореи назвали самую важную экономическую проблему 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные научно-исследовательского института в Сеуле.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1200 домохозяйств Сеула, 19,2% опрошенных назвали стоимость жизни самой важной экономической проблемой 2022 года.

Еще 17,3% указали на безработицу среди молодежи и создание рабочих мест, 9,8% — на ипотечные кредиты и рост задолженности домохозяйств, 8,3% — на результаты президентских выборов, 6,1% — на поляризацию общества, 5,7% — на настроения потребителей и условия ведения бизнеса.

На вопрос, улучшится ли экономика страны в следующем году, большая часть респондентов ответила, что ожидает ухудшения ситуации во всех секторах экономики.