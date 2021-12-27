* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Во время встречи в Кабуле с делегацией Казахстана во главе с министром торговли заместитель премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что ни для одной страны с афганской земли не исходит опасность.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани сообщил, что заместитель премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Салам Ханафи встретился с министром торговли Казахстана Бахытом Султановым в Кабуле для обсуждения вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

«Казахстан продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану, и мы выступаем за укрепление отношений с Афганистаном», — сказал Султанов.

Подчеркнув важность гарантий безопасности и создания надлежащих условий для расширения существующих торговых и транзитных отношений, он добавил: «Мы заинтересованы в развитии торговли с Южной Азией через территорию Афганистана».

Министр торговли Казахстана продолжил, что его страна готова содействовать банковским отношениям, возобновлению полётов и обучению военнослужащих, особенно в техническом и железнодорожном секторах, а также предоставлению дополнительных стипендий для Афганистана.

Заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь и сказал, что безопасность в Афганистане восстановлена и с коррупцией покончено.

«Мы хотим дружеских отношений со странами региона и не допустим угрозы другим странам с территории Афганистана», — добавил он.

Абдул Салам Ханафи также призвал Казахстан к сотрудничеству в области торговли и приветствовал прокладку железной дороги из Казахстана и Узбекистана через Афганистан в Южную Азию.

Стороны также подчеркнули расширение политических и экономических отношений между Афганистаном и Казахстаном.