Псков, 27 декабря 2021, 14:14 — REGNUM Администрация Псковской области и местные социальные учреждения создают новогоднюю атмосферу маленьким жителям региона. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что в этом году более 17 тыс. детей до 14 лет получат к Новому году сладкие подарки. Первую партию подарков уже получили жители Великолукского района. Остальные подарки планируют раздать в регионе до 31 декабря. Также область в третий раз участвует в благотворительной акции «Елка желаний». Желающие могут выбрать и исполнить новогоднюю мечту ребенка.
Над созданием атмосферы праздника в регионе работают и местные социальные учреждения. Многие детские сады Пскова приняли участие в конкурсе оформления фасадов зданий. Среди тематик были зимние мотивы, символ приближающегося года — тигр, традиционные символы праздника: ёлка, Дед Мороз и Снегурочка. Кто-то украшал окна героями отечественных мультфильмов.
Напомним, родители могут попасть на детские утренники в регионе только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом недавно ковиде. Мероприятия будут ограничены по времени и количеству участников.
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