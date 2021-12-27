Псков, , 14:14 — REGNUM Администрация Псковской области и местные социальные учреждения создают новогоднюю атмосферу маленьким жителям региона. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Ну, погоди!» и другие мультфильмы демонстрировали в прямом эфире, так как возможности записи передач ещё не было Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР

Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что в этом году более 17 тыс. детей до 14 лет получат к Новому году сладкие подарки. Первую партию подарков уже получили жители Великолукского района. Остальные подарки планируют раздать в регионе до 31 декабря. Также область в третий раз участвует в благотворительной акции «Елка желаний». Желающие могут выбрать и исполнить новогоднюю мечту ребенка.

Над созданием атмосферы праздника в регионе работают и местные социальные учреждения. Многие детские сады Пскова приняли участие в конкурсе оформления фасадов зданий. Среди тематик были зимние мотивы, символ приближающегося года — тигр, традиционные символы праздника: ёлка, Дед Мороз и Снегурочка. Кто-то украшал окна героями отечественных мультфильмов.

Напомним, родители могут попасть на детские утренники в регионе только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом недавно ковиде. Мероприятия будут ограничены по времени и количеству участников.

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