Москва, 27 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В России сложилось избыточное количество управленческих структур на уровне муниципальных органов власти. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«То, что будет происходить укрупнение некоторых муниципальных… это оправдано. У нес если брать сельские местности, поселения сельские — у нас 47% из них с населением менее тысячи. Ну, а мы расплодили уже столько управленческих структур, что деньги тратятся на их содержание, поддержание, а эффективно они ничего решать не могут», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что регионы сами будут решать о наиболее эффективной структуре местного самоуправления.

«Речь идёт о том, чтобы выстроить так систему муниципального управления… дело даже не столько в численности, а полномочиях, объёмах соответствующего финансирования, чтобы они реально знали свои полномочия и реально могли их выполнять», — указала она.