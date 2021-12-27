Красногорск, , 13:28 — REGNUM Коммунальные хозяйства Подмосковья получили новую снегоуборочную технику. Об этом 27 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом еще одна партия техники по очистке улиц от снега должны поступить в Подмосковье. При этом глава региона напомнил о необходимости не только убирать снег, но и вывозить его.

«Зима — это снег. С утра вручали технику нашим дорожникам. В январе будет ещё одна большая поставка. О чем говорят работники коммунальных служб — нужно обратить внимание не только на механизацию уборки дворов, но также и на важность вывоза снега. Для этого нужна другая техника. Уважаемые главы, там, где оснащенность средствами вывоза снега слабая — эта деталь имеет значение. Сколько бы мы дорожной техники ни покупали, снег нужно вывозить. Прошу усилить все направления этой работы», — сказал Воробьев.

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