Красногорск, 27 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Коммунальные хозяйства Подмосковья получили новую снегоуборочную технику. Об этом 27 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

При этом еще одна партия техники по очистке улиц от снега должны поступить в Подмосковье. При этом глава региона напомнил о необходимости не только убирать снег, но и вывозить его.

«Зима — это снег. С утра вручали технику нашим дорожникам. В январе будет ещё одна большая поставка. О чем говорят работники коммунальных служб — нужно обратить внимание не только на механизацию уборки дворов, но также и на важность вывоза снега. Для этого нужна другая техника. Уважаемые главы, там, где оснащенность средствами вывоза снега слабая — эта деталь имеет значение. Сколько бы мы дорожной техники ни покупали, снег нужно вывозить. Прошу усилить все направления этой работы», — сказал Воробьев.