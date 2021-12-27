Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Моддер (разработчики модификаций) работает над дополнением к Minecraft, которое добавляет в игру элементы стимпанка. Публикацию 27 декабря разместил на форуме Reddit пользователь Juuccaa.

Мед в Minecraft

Разработчик показал некоторые модели мода: механические лук и крылья планера. Издание отметило, что цель мода, скорее всего — ввести в игру конструкции, в основе которых лежит зубчатый привод. Отметим, что позже администрация Reddit удалила пост Juuccaa за «саморекламу», при этом он успел собрать около 19 тыс. лайков (на момент публикации этой новости).

https://twitter.com/SoulwellPublish/status/1475377314334662656

Напомним, в декабре 2021 года видеосервис YouTube отметил важный этап в развитии франшизы. Администрация платформы сообщила, что видео с геймплеем (процессом игры) Minecaft посмотрели более 1 триллиона раз.

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