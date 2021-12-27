Москва, 27 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Страны ЕС, направив иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО), совершили позорный и непорядочный шаг. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Mid.ru Сергей Лавров

По словам Лаврова, иск против России из-за импортозамещения даже не стоит обсуждать, «это такой позорный шаг» со стороны ЕС, это просто непорядочно. За политиков, которые решили публично выступить с жалобами на Москву, просто обидно, добавил он, а что касается ВТО, то эта организация почти парализована.

«Она сейчас находится в параличе в значительной степени, потому что орган по урегулированию споров до недавнего времени <…> был недееспособным и нерабочим», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС решил инициировать спор с Россией в рамках ВТО из-за импортозамещения, то есть «дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков».

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