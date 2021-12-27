Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Прошедший 2021 год стал одним из самых сложных для Грузии за последние 30 лет. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

Ираклий Кобахидзе Kmu.gov.ua

«Конечно, за 30 лет нашей истории были сложные периоды, но, этот год был одним из самых сложных. У нас были серьёзные вызовы и нам нужно было преодолеть серьёзные барьеры», — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что команда «Грузинской мечты» остаётся сплоченной, иначе они бы не справились с ситуацией. Одним наиболее сложных событий для партии Кобахидзе считает уход с поста председателя «Мечты» в январе бизнесмена Бидзины Иванишвили.

Напомним, в декабре ушла в отставку министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Также менее года на должности спикера парламента республики пробыл Каха Кучава. Сообщается, что они оба остаются в политсовете «Мечты».

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