Белово, Кемеровская область, 27 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В городе Белово Кемеровской области вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который устроил смертельное ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, трагический инцидент произошёл в июле 2017 года.

ГУ МВД по Кемеровской области ДТП в Кузбассе

По данным ведомства, погибший самовольно взял автомобиль своего отца, когда тот был на работе, и доверил управление нетрезвому другу. Приятели позвали ещё двоих знакомых и поехали кататься, распивая по пути спиртные напитки. В результате они едва избежали одной аварии, затем чуть не сбили пешехода, после чего друзья попросили водителя остановиться, однако тот лишь увеличил скорость.

«В результате на улице Аэродромная он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, чтобы обогнать движущийся впереди и совершавший поворот налево автомобиль. Чтобы уйти от столкновения с ним, водитель «Хонды» резко вывернул руль в сторону, выехав за пределы дороги и опрокинув машину», — отметили в ведомстве.

От полученных травм сын хозяина автомобиля скончался, виновник аварии стал инвалидом. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Его также обязали выплатить родственникам погибшего 300 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред и возместить затраты на погребение.