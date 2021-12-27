Нефтеюганск, Югра, 27 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Пыть-Яхе (ХМАО) завершено следствие по делу о деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия, двое мужчин 35 и 56-ти лет, являясь приверженцами радикальной формы течения ислама, организовали на территории города Нефтеюганска ячейку международной террористической организации, в деятельность которой вовлекли ещё одного 41-летнего гражданина.

Обвиняемые во время посещения мечети и по местам работы приглашали людей на свои собрания, где под видом религиозной деятельности проводили беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение к участию в деятельности террористической организации, распространяли, в том числе через интернет, материалы экстремистского содержания.

Их преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Тюменской области.

Действия 35-летнего обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст. 205.5 и ч.1 ст. 205.2 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма»), 41-летнего — по по ч.2 ст. 205.5 и ч.1 ст. 205.2 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма»). Самый старший участник организации находится в розыске. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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