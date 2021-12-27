Иркутск, , 13:12 — REGNUM Иркутская область включена в работу по созданию туристической инфраструктуры. Как сообщает сегодня, 27 декабря, пресс-служба областного правительства, совет директоров «Туризм.РФ» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко одобрил участие корпорации в уставном капитале 53 инвестиционных проектов в 27 регионах России. Шесть туристических объектов Иркутской области вошли в перечень.

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Общий объем номерного фонда составит 1 125 номеров.

«Поддержка корпорации «Туризм.РФ» очень важна для раскрытия туристического потенциала Иркутской области. Впереди у нас огромная совместная работа, результатом которой должна стать качественная и современная туристическая инфраструктура. Подчеркну, что все мероприятия по развитию туризма на берегу Байкала проводятся с учетом экологической обстановки. Сохранение уникальной природы озера и экологического баланса — первоочередная наша задача», — отметил Иркутской области Игорь Кобзев.

Поддержку проектам корпорация «Туризм.РФ» окажет в виде взноса в уставной капитал специально создаваемых проектных компаний. Корпорация поддерживает инвестора вплоть до запуска объектов в эксплуатацию, после чего может продать свою долю инвестору по рыночной стоимости, а средства реинвестировать в следующие проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года, то есть в месяцы зимнего сезона на Байкале, регион посетили порядка 480 тыс. путешественников. В новом зимнем сезоны представители туротрасли ожидают не меньше гостей. На Байкале уже забронированы почти все турбазы на зимние месяцы и суда на воздушной подушке, на которых туристов перевозят по льду.

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