Москва, , 13:11 — REGNUM Оставлю без комментариев заявление вице-президента США Камалы о новых санкциях в отношении России. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Камала Харрис Gage Skidmore

«До Харрис новые санкции России уже несколько раз обещал президент США Джо Байден», — пояснил свою позицию Песков.

ИА REGNUM сообщало, Россию из-за ситуации на Украине могут ждать санкции, которых еще не было, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

Читайте подрробнее: США пригрозили России «самыми сильными» санкциями из-за Украины