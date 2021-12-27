Москва, 27 декабря 2021, 13:11 — REGNUM Оставлю без комментариев заявление вице-президента США Камалы о новых санкциях в отношении России. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
«До Харрис новые санкции России уже несколько раз обещал президент США Джо Байден», — пояснил свою позицию Песков.
ИА REGNUM сообщало, Россию из-за ситуации на Украине могут ждать санкции, которых еще не было, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.
Читайте подрробнее: США пригрозили России «самыми сильными» санкциями из-за Украины