Гродно, Белоруссия, 27 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. На Белорусской АЭС закончена загрузка топлива во второй энергоблок. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе белорусского министерства энергетики.

Belaes.by Белорусская АЭС

«Двадцать седьмого декабря на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе дальнейших работ по программе физического пуска энергоблока будут выполнены «работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально-контролируемый уровень мощности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов заявил, что власти Казахстана проводят переговоры в том числе и с российской корпорацией «Росатом» о возможности строительства атомной электростанции (АЭС) на территории республики.