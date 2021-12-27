Москва, 27 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Лучшим нападающим недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан форвард омского «Авангарда» Николай Прохоркин. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Прохоркин

Прохоркин в трёх матчах набрал забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Лучшим защитником признан Стивен Кэмпфер из казанского «Ак Барса». На его счету три гола и три передачи в трёх матчах недели при общем значении «+2».

Лучшим вратарём стал голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Франс Туохимаа, одержавший две победы в трех матчах недели и отразивший 96,15% бросков по своим воротам.

Лучшим новичком недели признан нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк, набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах.