27 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

На карту поставлены будущее НАТО и политики безопасности США в Восточной Европе, а также независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины и других американских союзников в регионе. Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать в Европе крупного пожара.

Александр Белов, , 14:44 — REGNUM Россия использует напряженность в отношениях с Киевом как угрозу, выдвигая «ультиматум» — перечень требований, включающих демилитаризацию Восточной Европы за пределами границ НАТО 1997 года и гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Эти требования, похоже, направлены на то, чтобы обеспечить безопасность РФ, но в случае согласия с ними Запад может бросить бывшие советские республики, тогда как Россия воссоздаст свою исключительную сферу влияния от Черного и Балтийского морей до Тихого океана. Такой ультиматум неприемлем и должен быть отклонен, пишет американский полковник Уэс Мартин в своей статье для журнала National Interest.

США и Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

После состоявшейся 7 декабря видеоконференции между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным Москва не стала отводить свои войска, которые способны «вторгнуться» на Украину и «оккупировать» ее. «Намеренно обостряя» конфликт, российский лидер, похоже, полон решимости вспомнить, чему его учили при Леониде Брежневе, и устроить такие же кампании, как вторжения 1950−60-х годов в Венгрию и Чехословакию.

Украина, ее европейские друзья и Соединенные Штаты должны предотвратить агрессию против Украины со стороны Москвы путем наращивания оборонительной военной мощи и национальной устойчивости Киева. Запад во главе с США уже оказал Украине масштабную помощь. С 2014 года ЕС и его финансовые учреждения мобилизовали более $19 млрд в виде грантов и займов для поддержки реформ.

С 2014 года Международный валютный фонд (МВФ), где США также играют важную роль, одобрил помощь Киеву в размере $17 млрд; а в 2020 году МВФ утвердил 18-месячное резервное соглашение на сумму $5 млрд для Украины, направленное на то, чтобы помочь стране справиться с пандемией COVID-19. Из-за условий, связанных с надлежащим управлением и коррупцией, были выделены далеко не все средства международной помощи.

Кроме того, с 2014 года Вашингтон направил Киеву военную помощь на более чем $2,5 млрд. С Капитолийского холма все громче звучат призывы расширить военную помощь Украине. Так, в декабре Сенат проголосовал за Закон о государственной обороне. Он включает выделение $300 млн в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности. Эта инициатива направлена на обеспечение поддержки вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (сс) U.S. Secretary of Defense

Однако украинская военная готовность и внутренняя сплоченность недостаточны для предотвращения потенциальной российской агрессии. В отличие от стран, которые построили территориальную оборону за счет многочисленных обученных и хорошо оснащенных резервов, — таких как Финляндия, Израиль, Швеция и Швейцария — Украина в основном полагается на регулярную армию и добровольческие батальоны общей численностью до 200 тыс. человек. Тем не менее вместе с резервами Украина могла бы мобилизовать более 600 тыс. солдат, что сделало бы цену войны для России неприемлемо высокой.

Украина также страдает от лингвистического и культурного раскола между «проевропейским» Западом и восточными и южными областями, где говорят на русском и украинском языках. Междоусобная война между политической и деловой элитой, а также между некоторыми из них и президентом Владимиром Зеленским ослабляет национальную решимость. Даже имея юридическое образование и навыки телеактера и продюсера, Зеленский не может решить все проблемы Украины без национальной и международной поддержки. Хотя олигархи часто неприемлемым образом вмешиваются во внутреннюю политику, настало время для единства перед лицом возможного российского вторжения.

Доверие к Зеленскому на национальном и международном уровнях и веру Запада в долгосрочное будущее Украины подрывает прежде всего один человек. Ближайшим к Зеленскому олигархом является его бывший бизнес-партнер и владелец телеканала «1 + 1» Игорь Коломойский. Накануне выборов 2019 года канал Коломойского предоставил Зеленскому мощный рупор, что имело решающее значение для избрания комика на президентский пост. Как показало расследование Pandora Papers, Зеленский получил многомиллионные платежи от канала «1 + 1», которые он направлял на офшорные счета, несмотря на предвыборные обещания искоренить коррупцию.

Американские СМИ тогда утверждали, что ФБР проведет в отношении Коломойского расследование на предмет возможных финансовых преступлений, в том числе отмывания денег. В ответ его адвокат Майкл Салливан заявил, что его клиент невиновен.

Игорь Коломойский (сс) Справедливість. Анна Безулик

Коломойского и его соратников обвиняют в выводе миллиардов долларов из принадлежавшего им «ПриватБанка» в офшорные банки и недвижимость, в том числе в США. Соединенные Штаты подали два гражданских иска о конфискации имущества, основанные на нарушениях федерального законодательства США об отмывании денег, в Суд Южного округа Флориды. Соединенные Штаты утверждают, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, была приобретена Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым на средства, незаконно выведенные из «ПриватБанка» на Украине.

Американские прокуроры утверждают, что эти двое присваивали миллиарды и получали мошеннические ссуды и кредитные линии до тех пор, пока схема не была раскрыта, а само финансовое учреждение не было национализировано Национальным банком Украины в 2016 году. По данным Financial Times, «ПриватБанк», в настоящее время принадлежащий украинскому государству, в 2020 году подал иск в кипрские суды, требуя возмещения ущерба в размере $5,5 млрд в связи с предполагаемым мошенничеством и отмыванием денег, которые, по утверждению банка, были совершены его бывшими владельцами Коломойским и Боголюбовым. Эти судебные разбирательства увеличивают общую сумму требований «ПриватБанка» к Коломойскому и Боголюбову в Англии, Кипре, США и Израиле до более чем $10 млрд.

Сегодня Коломойский самым активным образом вмешивается в украинскую политику. По имеющейся информации, его союзники контролируют украинскую парламентскую фракцию «За будущее» в Раде. Иногда фракция голосует за партию Зеленского «Слуга народа». Недавно в законодательном органе Украины было проведено голосование по налоговому кодексу, результаты которого пошли на пользу горнодобывающим интересам Коломойского. Окончательная версия законопроекта не включает повышение налогов на марганцевую руду Коломойского. Тем самым Зеленский как будто хочет заявить вслед старой поговорке диктаторов: «Друзьям — всё, врагам — закон».

Как сообщала New York Times, Коломойский выступает за отказ Украины от прозападного курса и связей с МВФ и за сближение с Россией, тесные связи Зеленского с Коломойским выглядят особенно тревожными.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Зеленский протолкнул «закон олигархов», который лишал бы магнатов права собственности на СМИ, и обвинил самого богатого человека страны, энергетического магната Рината Ахметова, в заговоре против него. Никаких доказательств такого переворота представлено не было. Неспособность Зеленского должным образом понять, кто является его союзником и противником в стране, будет и дальше подрывать поддержку, когда Украина в ней больше всего нуждается.

Поскольку будущее Украины находится в опасности, Соединенные Штаты и их европейские союзники, работая вместе, должны поднять оборону и внутреннюю устойчивость Украины на новый уровень. Для этого в ходе военных реформ необходимо создать огромные резервистские силы, а также обучить и подготовить их к сопротивлению потенциальной оккупации. Более того, пора найти точки соприкосновения исполнительной власти и крупного бизнеса, чтобы противостоять российской угрозе, а не допускать ее.

На карту поставлены будущее НАТО и политики безопасности США в Восточной Европе, а также независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины и других американских союзников в регионе. Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать в Европе крупного пожара.