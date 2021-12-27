Уфа, , 13:15 — REGNUM Мужчину обвинили в покушении на убийство двух человек в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ДТП Osago.com

По версии следствия, осенью текущего года фигурант уголовного дела сидя за рулем автомобиля «Лада Веста» в нетрезвом состоянии наехал на припаркованную автомашину «Kia Optima».

В материалах дела указано, что он устроил ссору с владельцем автомобиля, в ходе которой нанес не менее пяти ударов потерпевшему.

«Увидев происходящее, 30-летний прохожий попытался пресечь противоправные действия мужчины, однако также получил ранения. Только благодаря вмешательству прохожих и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшие остались живы, их здоровью причинен тяжкий вред», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении 42-летнего жителя Уфы было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.