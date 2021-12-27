Севастополь, , 13:08 — REGNUM Заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин и руководитель департамента образования города Елена Богомолова покидают свои должности. Об этом было заявлено 27 декабря на аппаратном совещании в правительстве города.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Хочу вам сообщить, что правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин. Исполняющим обязанности заместителя губернатора до согласования с Законодательным собранием назначается Сергей Александрович Толмачев. Сергей Александрович будет курировать блок внутренней политики, управление информационной политики, а также департамент природных ресурсов», — цитирует «Крыминформ» губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Также Развожаев сообщил об увольнении Елены Богомоловой. Её пост, как ожидается, займёт Лариса Сулима — экс-замминистра образования Татарии, руководитель департамента развития региональной сети ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Николай Жигулин проработал в должности заместителя губернатора чуть больше года — он занял пост в ноябре 2020-го. Елена Богомолова руководила департаментом образования Севастополя с сентября 2019 года.