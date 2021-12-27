Ферзиково, Калужская область, 27 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Ферзиковского района Калужской области поступило сообщение об убийстве 37-летней местной жительницы. Возбуждено уголовное дело, сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, потерпевшая проживала с 44-летним сожителем, и в ночь на 26 декабря в ходе конфликта мужчина нанес сожительнице несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте. Мужчина сообщил о случившемся своим знакомым и в полицию.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. С его слов, конфликт возник из-за того, что погибшая сообщила сожителю о разрыве отношений. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По делу назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели, расследование продолжается. У пары имеется трехлетний ребенок, который в результате произошедшего остался без попечения и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.