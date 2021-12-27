Париж, 27 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. С уровнем заболеваемости 1034 человека на 100 000 жителей люди в возрасте от 20 до 29 лет во Франции более подвержены заражению новым штаммом коронавируса, передает BFM TV.

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В Париже насчитывается 387 000 молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Из них 13 150 человек получили положительный результат теста на коронавирус за последние семь дней.

В результате многим молодым людям пришлось изолироваться перед празднованием Рождества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление после известия о кончине лауреата Нобелевской премии мира 1984 года.