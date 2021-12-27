Москва, 27 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Западным странам нельзя верить на слово, заявил 27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Всё то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения Советского Союза и выстраивания новых отношений… это был беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, желания стать чуть ли не союзниками… но всё это, теперь мы понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Североатлантический альянс после развала СССР и распада Организации Варшавского договора является геополитическим проектом по освоению территории.

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