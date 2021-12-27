Варшава, , 13:07 — REGNUM Россия не смогла сохранить Украину в своей сфере влияния, испытывает серьёзные проблемы в работе с Белоруссией, так что всерьез говорить о «поглощении» Польши не приходится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 декабря, комментируя высказывания польского сенатора Яна Филиппа Либицкого.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Либицкий заявил, что выход Польши из ЕС может стать «трагедией» для страны, потому что при таком сценарии Варшава не сможет сохранять нейтралитет и окажется «в российской зоне влияния».

« Думаю, что транслирование в наших СМИ тезисов, продиктованных сугубо внутренней польской конъюнктурой, без соответствующих комментариев вредно. Да, в Польше идёт дискуссия об отношениях этой страны с ЕС, но при чём тут «раздел сфер влияния»? Польша — это не объект политики ЕС и НАТО, она уже давно субъект этой политики. Поляки умело ведут свою игру с Германией, с Францией, даже с США. Эффективна их политика и на украинском направлении. Некоторое отступление Варшавы в Белоруссии вовсе не говорит о том, что план поглощения этой страны в польскую сферу влияния ею отставлен — это долгосрочный план, и он будет осуществляться.

Одним словом, Польша — наш серьёзный и опасный противник в европейской политике и политике на пространстве бывшего СССР. Ни о какой возможности того, что Польша «окажется в российской сфере влияния» не может быть и речи, и не надо создавать видимость того, что кто-то из серьёзных политиков в Польше так действительно думает. Они же видят, что мы Украину не смогли сохранить в своей сфере влияния, в работе с Белоруссией испытываем серьёзные проблемы… Где же нам до «поглощения» Польши?!