Варшава, 27 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Россия не смогла сохранить Украину в своей сфере влияния, испытывает серьёзные проблемы в работе с Белоруссией, так что всерьез говорить о «поглощении» Польши не приходится, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 27 декабря, комментируя высказывания польского сенатора Яна Филиппа Либицкого.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Как сообщалось ранее, Либицкий заявил, что выход Польши из ЕС может стать «трагедией» для страны, потому что при таком сценарии Варшава не сможет сохранять нейтралитет и окажется «в российской зоне влияния».

« Думаю, что транслирование в наших СМИ тезисов, продиктованных сугубо внутренней польской конъюнктурой, без соответствующих комментариев вредно. Да, в Польше идёт дискуссия об отношениях этой страны с ЕС, но при чём тут «раздел сфер влияния»? Польша — это не объект политики ЕС и НАТО, она уже давно субъект этой политики. Поляки умело ведут свою игру с Германией, с Францией, даже с США. Эффективна их политика и на украинском направлении. Некоторое отступление Варшавы в Белоруссии вовсе не говорит о том, что план поглощения этой страны в польскую сферу влияния ею отставлен — это долгосрочный план, и он будет осуществляться.

Одним словом, Польша — наш серьёзный и опасный противник в европейской политике и политике на пространстве бывшего СССР. Ни о какой возможности того, что Польша «окажется в российской сфере влияния» не может быть и речи, и не надо создавать видимость того, что кто-то из серьёзных политиков в Польше так действительно думает. Они же видят, что мы Украину не смогли сохранить в своей сфере влияния, в работе с Белоруссией испытываем серьёзные проблемы… Где же нам до «поглощения» Польши?!