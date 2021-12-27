Хартум, 27 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. «Переходный военный совет Судана» (ПВС) ввёл ряд особых мер, усиливающих «диктатуру военных» в стране. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат в Судане

По данным журналистов, глава «Переходного военного совета Судана» генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан издал «экстренный приказ» о восстановлении полномочий разведывательной службы, которые были отозваны после свержения бывшего президента Судана Омара аль-Башира.

Согласно новому распоряжению, военная разведка получит право арестовывать людей, обыскивать, брать под охрану жилые дома и объекты инфраструктуры, конфисковывать транспортные средства и т.д. Так же, новые правила дают военным право ограничивать передвижение людей и при необходимости — перекрывать городские улицы и дороги между населёнными пунктами.

Срок действия приказа не обозначен. Считается, что военные будут лишены особых полномочий с окончанием чрезвычайного положения, объявленного в стране в ноябре 2021 года.

Местные СМИ сообщают, что лидеры «Переходного военного совета» якобы опасаются масштабных народных волнений и принимают особые меры для их подавления.