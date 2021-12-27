Красноярск, , 13:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 39 человек. Об этом сообщили 27 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 8470 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 499 носителей коронавируса (за всё время — 170 938), выздоровели 600 человек (154 860).

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