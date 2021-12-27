Москва, 27 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Совет Федерации не стал вносить в осеннюю сессию законопроект о семейно-бытовом насилии, потому что он пока ещё вызывает слишком много споров. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Мы взяли тайм-аут. Объясню почему. Во-первых, я абсолютный сторонник того, что закон о бытовом насилии обязательно должен быть, и его цель и направленность на профилактику семейного бытового населения, на защиту семьи, сохранение семьи, на то, чтобы развести агрессора и жертву и так далее», — заявила Матвиенко.

мы подготовили такой оптимальный вариант закона, который решает те задачи, которые сегодня волнуют общества.

«Тем не менее, есть два полюса, пока непримиримых. Один считает, что наш закон слишком мягкий, и его надо ужесточить ещё (больше). А другой полюс говорит о том, что в нашем законодательстве уже достаточно норм привлечения к ответственности, наказания тех, кто совершает бытовое насилие и любые формы насилия, и необходимости в таком законе нет. И они убеждены, что это попытка избыточного вмешательства в семью, попытка расшатывания семьи», — указала она.

«В процентном отношении… мы готовим такой опрос, будем его делать. Мне трудно сказать, больше одной или другой стороны. Но когда такие две непримиримые точки зрения — если бы мы внесли закон, он не стал бы законом примирения, а законом раскола в обществе», — подчеркнула спикер Совфеда.