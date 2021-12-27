Баку, , 13:04 — REGNUM Напряжённость в отношения между Баку и Тегераном, которая сложилась осенью текущего года, устранена. Об этом 27 декабря сообщил на брифинге глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не секрет, что некоторое время назад существовала напряжённость, определенные недоразумения между двумя странами, но их были быстро устранили», — сказал министр.

Он добавил, что в скором будущем планируется провести заседание азербайджано-иранской межправительственной экономической комиссии. На нём будут согласовывать дорожную карту по реализации совместных ирано-азербайджанских экономических проектов.

Стоит отметить, что во время обострения отношений между Азербайджаном и Ираном в октябре Тегеран обвинял Баку в содействии интересам Израиля. Азербайджанская сторона обвиняла Иран в поставках грузов в Нагорный Карабах. Стороны начали проводить военные учения у границ. Потепление отношений Баку и Тегерана началось также внезапно, как и обострение.

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